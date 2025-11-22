Новым спецпредставителем США для мирного плана по Украине стал Дэн Дрисколл

Министр армии США Дэн Дрисколл, обсуждавший с послами ЕС в Киеве "план Трампа" по завершению войны РФ против Украины, - новый "специальный представитель США" на этом направлении.

Об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы Белого дома Дональда Трампа пишет издание The Guardian.

Дрисколл стал самым высокопоставленным представителем Пентагона в администрации Трампа, посетившим Украину после возвращения республиканца к власти. Дрисколл также является близким другом вице-президента США Джей Ди Вэнса, они вместе учились в Йельской школе права. В то же время до назначения на пост министра он не был известен громкой политической карьерой.

Именно встречу с Дрисколлом в Киеве представители ЕС назвали "тошнотворной", писала ранее газета Financial Times. Представитель Трампа отказался обсуждать детали документа и дал понять, что Вашингтон будет давить на Киев в вопросе заключения сделки. Ожидается, что Дэн Дрисколл возглавит делегацию США, которая, по данным Guardian, на следующей неделе может отправиться в Москву для обсуждения "плана Трампа".