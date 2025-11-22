Страны G20 осудили использование голода в конфликтах

Страны Группы двадцати (G20) осудили практики преднамеренного использования голода в качестве инструмента ведения войн и заявили о недопустимости подобных действий сторонами конфликтов.

Об этом говорится в совместной декларации лидеров G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге.

"Мы подтверждаем нашу приверженность соблюдению международного права, в частности международного гуманитарного права. Мы вновь заявляем, что преднамеренное уморение голодом гражданского населения не должно использоваться в качестве метода ведения войны", - отмечается в документе.

Как указывается в декларации, несмотря на усилия мирового сообщества, в 2024 году до 720 млн человек во всем мире продолжали сталкиваться с голодом. В 2025 году, в том числе из-за вооруженных конфликтов, ситуация с голодом также остается напряженной. Страны G20 обязуются работать над совершенствованием мировых цепочек поставок продовольствия, выступая против дискриминационных практик торговли продуктами и работая над повышением доступности питания для наиболее уязвимых слоев населения.

Источник: ТАСС