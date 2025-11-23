Лидеры G20 приняли декларацию в ЮАР

Лидеры G20 приняли декларацию Южно-Африканского саммита «Группы двадцати» Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Лидеры «Группы двадцати», собравшиеся в Йоханнесбурге 22-23 ноября 2025 года, обсудили глобальные вызовы и пути устойчивого развития. Для первого саммита в Африке была подчеркнута важность многостороннего сотрудничества, направленного на солидарность и равенство.

В условиях геополитической напряженности и конфликтов лидеры подтвердили приверженность международному праву, гуманитарным нормам и осудили терроризм. Они высказались за мир в Судане, Демократической Республике Конго (ДРК), на палестинских территориях, в Украине и других регионах.

Особое внимание уделялось укреплению устойчивости к стихийным бедствиям, включая финансирование мер предупреждения, готовности к бедствиям и восстановления последствий. Отмечена необходимость поддержки уязвимых стран и вложений в инфраструктуру, а также развитие технологий для повышения устойчивости к природным катаклизмам.

