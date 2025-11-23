 Лидеры G20 приняли декларацию в ЮАР | 1news.az | Новости
В мире

Лидеры G20 приняли декларацию в ЮАР

First News Media13:51 - 23 / 11 / 2025
Лидеры G20 приняли декларацию Южно-Африканского саммита «Группы двадцати» Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Лидеры «Группы двадцати», собравшиеся в Йоханнесбурге 22-23 ноября 2025 года, обсудили глобальные вызовы и пути устойчивого развития. Для первого саммита в Африке была подчеркнута важность многостороннего сотрудничества, направленного на солидарность и равенство.

В условиях геополитической напряженности и конфликтов лидеры подтвердили приверженность международному праву, гуманитарным нормам и осудили терроризм. Они высказались за мир в Судане, Демократической Республике Конго (ДРК), на палестинских территориях, в Украине и других регионах.

Особое внимание уделялось укреплению устойчивости к стихийным бедствиям, включая финансирование мер предупреждения, готовности к бедствиям и восстановления последствий. Отмечена необходимость поддержки уязвимых стран и вложений в инфраструктуру, а также развитие технологий для повышения устойчивости к природным катаклизмам.

Источник: Лента.ру

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30

28 / 08 / 2025, 11:30