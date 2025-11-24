Президент Азербайджана: Тюркский мир переживает период своего подъема

Тюркский мир переживает в настоящее время период своего подъема, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Форума солидарности неправительственных организаций стран-членов Организации тюркских государств.

Текст обращения главы государства опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Сегодня тюркский мир переживает период своего подъема. Одержанная пять лет назад Победа в Карабахе является источником общей радости и гордости тюркских народов. Убежден, что реконструируемые в настоящее время Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, предстоящее открытие Зангезурского коридора сыграют важную роль в развитии и укреплении сотрудничества между тюркскими государствами», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Он отметил, что «растущий потенциал тюркских государств и их усиливающиеся день ото дня позиции на глобальной арене диктуют необходимость выдвижения более амбициозных целей, наращивания совместных усилий, углубления сотрудничества во всех сферах и создания его гибких механизмов».

«Впервые проводимый Форум солидарности неправительственных организаций стран членов Организации тюркских государств является важным шагом в этом направлении», - говорится в обращении Президента Азербайджана.