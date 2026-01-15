Премьер Армении назвал католикоса Гарегина II предателем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что католикос всех армян Гарегин II - конкретный пример гибридной войны.

«Ктрич Нерсисян (мирское имя Гарегина II – ред.) – конкретный пример гибридной войны», - сказал Пашинян, комментируя обвинения властей Армении в том, что Москва ведет против Еревана гибридную войну.

По словам Пашиняна, Гарегин «предал Иисуса Христа, Армянскую апостольскую церковь и верующих»: «Он не католикос, он обыкновенный предатель, который предал Иисуса Христа».

Источник: News.am