Обнародованы обвинения против руководства центра «Гуртулуш» - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова13:25 - Сегодня
Стали известны обвинения, предъявленные руководителю реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуну Салманову и еще двум сотрудникам.

Как передает 1news.az, по сообщению APA, они обвиняются по статьям 127 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью), 133 (истязание), 144 (похищение человека) и 145 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса.

10:00

Задержаны руководитель реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхун Салманов и еще двое сотрудников учреждения.

Задержанными являются Салманов Джейхун Мазахир оглу, Магеррамов Эльшад Магеррам оглу и Алиев Натиг Эльданиз оглу.

Как сообщает 1news.az, пресс-служба Генеральной прокуратуры подтвердила данный факт, дополнительная информация будет предоставлена позже.

Отметим, что ранее Генеральная прокуратура уже распространяла информацию о правонарушениях, выявленных в реабилитационном центре «Гуртулуш». Сообщалось, что на основании жалоб граждан о незаконных действиях в филиале ООО «Реабилитационный центр «Гуртулуш», расположенном в Сумгайыте, в городской прокуратуре была проведена проверка.

На основании собранных первичных доказательств было возбуждено уголовное дело и начато предварительное следствие по статьям 125 (доведение до самоубийства), 145.2.1 и 145.2.4 (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Стоит отметить, что в последнее время название данного центра часто упоминалось в связи с заслуженным журналистом Насими Набизаде, который проходил там лечение. Однако уголовное дело не связано с этим инцидентом - жалоба поступила в прокуратуру еще в декабре прошлого года.

