В Сабирабаде 4 члена одной семьи отравились домашними заготовками, ребенок скончался
В Сабирабаде 11-летний ребенок скончался от пищевого отравления.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, минувшей ночью четверо членов одной семьи - жители села Сараханбейли Сабирабадского района - обратились в больницу города Ширван с подозрением на пищевое отравление.
После промывания желудка члены семьи были отпущены домой, однако состояние Гусейна Джаваншир оглу Джафарова (2015 г. р.) резко ухудшилось, и его повторно доставили в медицинское учреждение. По сообщению из больницы, сегодня около 15:00, когда ребенка привезли в медучреждение, была констатирована его догоспитальная смерть.
По предварительной информации, причиной отравления семьи могли стать домашние овощные консервы.
По факту ведется расследование.
161