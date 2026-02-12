В Сабирабаде 4 члена одной семьи отравились домашними заготовками, ребенок скончался

В Сабирабаде 11-летний ребенок скончался от пищевого отравления.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, минувшей ночью четверо членов одной семьи - жители села Сараханбейли Сабирабадского района - обратились в больницу города Ширван с подозрением на пищевое отравление.

После промывания желудка члены семьи были отпущены домой, однако состояние Гусейна Джаваншир оглу Джафарова (2015 г. р.) резко ухудшилось, и его повторно доставили в медицинское учреждение. По сообщению из больницы, сегодня около 15:00, когда ребенка привезли в медучреждение, была констатирована его догоспитальная смерть.

По предварительной информации, причиной отравления семьи могли стать домашние овощные консервы.

По факту ведется расследование.