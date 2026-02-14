Президент Ильхам Алиев: Мы вступили в период мира, который, я надеюсь, будет вечным

Подписание исторического документа в Белом доме в присутствии Президента Соединенных Штатов означает, что конфликт завершен и мы вступили в период мира, который, я надеюсь, будет вечным.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24 в Мюнхене.

Напомнив, что Президент США подписал Совместную декларацию в качестве свидетеля, глава государства отметил, что с тех пор прошло более шести месяцев, и на границе с Арменией ситуация очень спокойная. Больше нет перестрелок, нет жертв, нет раненых.