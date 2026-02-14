 Президент Ильхам Алиев рассказал France 24 о приговорах, вынесенных лидерам незаконного сепаратистского режима | 1news.az | Новости
Президент Ильхам Алиев рассказал France 24 о приговорах, вынесенных лидерам незаконного сепаратистского режима

First News Media09:07 - Сегодня
Это лидеры сепаратистского режима, который незаконно действовал на нашей территории – на территории суверенного Азербайджанского государства, признанного всем международным сообществом, включая Армению.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в Мюнхене, отвечая на вопрос корреспондента телеканала France 24 о суровых наказаниях, вынесенных военным судом в отношении 13 лиц из Карабахского региона, в том числе приговоре о пожизненном заключении бывшему лидеру сепаратистского режима.

«На протяжении многих лет эти люди были вдохновителями всех военных преступлений против азербайджанцев и Азербайджана, и они были привлечены к ответственности. Они были задержаны в Карабахе в результате нашей военной операции и привлечены к ответственности. Им были предоставлены адвокаты. Судебный процесс проходил абсолютно прозрачно. Их преступления были доказаны многочисленными показаниями свидетелей. А о совершении каких-либо правонарушений по отношению к ним не может быть и речи», - подчеркнул глава государства.

