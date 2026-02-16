Реабилитационный центр «Гуртулуш» прекратил свою деятельность

Реабилитационный центр «Гуртулуш», в отношении которого было возбуждено уголовное дело, прекратил свою деятельность.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, лечебные корпуса центра, расположенные в поселке Джорат города Сумгайыт (жилой массив «Гурд дереси») и в поселке Новханы Абшеронского района, официально закрыты.

Все лица, проходившие лечение в учреждении, переданы семьям. Доступ во все три здания, где располагались корпуса, запрещен.

Напомним, что некоторое время назад прокуратура города Сумгайыт начала расследование на основании обращений родителей пациентов центра «Гуртулуш». В ходе проверок были выявлены факты незаконного удержания пациентов и применения к ним пыток. По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны руководитель центра Джейхун Салманов и двое сотрудников учреждения. Решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что в последнее время название данного центра часто упоминалось в связи с заслуженным журналистом Насими Набизаде, который проходил там лечение, а позже покинул учреждение.

Читайте по теме:

Насими Набизаде открывает реабилитационный центр

Бесплатное лечение в обмен на видео: Руководитель центра Qurtuluş раскрыл условия реабилитации Набизаде - Эксклюзив

В отношении реабилитационного центра Qurtuluş возбуждено уголовное дело

Сбежавший из реабилитационного центра Насими Набизаде найден - ОБНОВЛЕНО

Реабилитация или тюрьма? 1news.az разбирается с историей Насими Набизаде

Проведена проверка реабилитационного центра, откуда сбежал Насими Набизаде

Арестован брат Насими Набизаде