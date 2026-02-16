 Стала известна причина смерти полуторагодовалого ребенка в детском доме «Нур» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

Стала известна причина смерти полуторагодовалого ребенка в детском доме «Нур» - ВИДЕО

Фаига Мамедова14:42 - Сегодня
Стала известна причина смерти полуторагодовалого ребенка в детском доме «Нур» - ВИДЕО

14 февраля в детском доме «Нур», расположенном в городке Шуша (поселок Рамана Сабунчинского района), зафиксирован случай смерти.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, состояние полуторагодовалого Омюра Зейнова внезапно ухудшилось, после чего ребенок скончался. Согласно предварительной версии, причиной смерти малыша, лишенного родительской опеки, стала корь.

Один из старших воспитанников детского дома рассказал, что Омюр простудился несколько дней назад, и первую помощь ему оказали прямо в учреждении:

«Он рос у нас с самого младенчества. Омюр заразился корью, постепенно шел на поправку, все было в порядке. Перед тем как состояние ухудшилось, он поел, играл с детьми, даже его мать была рядом. Его содержали в отдельной комнате, обеспечивали лекарствами и питанием в режиме 24/7. Все произошло мгновенно: мы внезапно увидели, что ребенок скончался. Мы вызвали скорую помощь.».

Директор детского дома Казим Исмаилов подтвердил данный факт и отметил, что в момент трагедии мать ребенка находилась в учреждении:

«В службе скорой помощи сообщили, что к моменту прибытия по адресу ребенок уже скончался. Поскольку приборы показывали наличие сатурации, была надежда, что его удастся довезти до больницы. Мы связывались с матерью Омюра, сообщали, что малыш недомогает. Ее показания уже переданы в прокуратуру. Мы планировали госпитализировать его для лечения даже в случае возражения родителя, но все произошло слишком стремительно - состояние резко ухудшилось, и он скончался».

К. Исмаилов добавил, что в связи с инцидентом последовало обращение в Сабунчинское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Факт расследуется правоохранительными органами.

В Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи в ответ на запрос Qafqazinfo сообщили, что 14 февраля около 13:50 поступил вызов из детского дома «Нур», расположенного в городке Шуша:

«На место вызова была направлена бригада скорой медицинской помощи. Врачами была констатирована доврачебная смерть малолетнего ребенка 2024 года рождения».

