Подорвавшийся на мине в Агдаме находится в реанимации - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Фаига Мамедова19:15 - Сегодня
Подорвавшийся на мине житель села Юсифджанлы Агдамского района помещен в реанимацию.

Об этом Report сообщили в Бардинской районной центральной больнице.

По словам врача-травматолога Хафиза Алиева, его состояние продолжает оставаться среднетяжелым:

"Пострадавший при подрыве на мине в селе Юсифджанлы Агдамского района мужчина 1985 года рождения 26 марта в 14:50 был госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи Бардинской районной центральной больницы. Пациенту поставлен диагноз травматическая ампутация нижней трети голени левой ноги. Его лечение продолжается в реанимационном отделении".

16:45

В связи с инцидентом, произошедшим в результате подрыва на мине на территории села Юсифджанлы Агдамского района, мужчина 1985 года рождения был госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи Бардинской центральной районной больницы 26.03.2026 года около 14:50.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Бардинской центральной районной больнице.

Согласно информации, пациенту диагностирована травматическая ампутация нижней трети голени левой нижней конечности. В настоящее время лечение продолжается, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

15:20

26 марта 2026 года на территории освобожденного от оккупации села Юсифджанлы Агдамского района произошел минный инцидент.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

Сообщается, что житель села Юсифджанлы Агдамского района Аббасов Джейхун Фирдовси оглу, 1985 года рождения, получил ранение левой ноги в результате подрыва на противопехотной мине на не очищенном от мин участке бывшей линии соприкосновения.

По факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.

ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к знакам минной опасности, не заходить на незнакомые территории и не проникать на огражденные участки.

14:18

В Агдаме произошел инцидент с миной.

Как сообщает 1news.az, происшествие было зафиксировано на территории освобожденного от оккупации села Юсифджанлы.

Местный житель Аббасов Джейхун Фирдовси оглу (1985 года рождения) получил ранения в результате подрыва на мине.

В настоящее время на место происшествия привлечены сотрудники ANAMA (Агентства по разминированию) для эвакуации пострадавшего с территории.

По данному факту проводится расследование.

