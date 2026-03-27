Пашинян обвинил «трио войны» в попытке сорвать мир с Азербайджаном

«Трехглавая партия войны Кочарян-Карапетян-Царукян приняла тезис, согласно которому мир, установленный между Арменией и Азербайджаном, не является достойным».

Об этом заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает news.am.

Пашинян высказал следующее мнение: недостойно то, что мы вступили в конфликт с надеждой, мотивами и организацией другого и позволили использовать себя против других, в результате чего нас самих использовали против нас. «Когда государство находится в достойном положении, конечно же, достойный вассал уже оказывается в недостойном положении - с этим и связан их дискомфорт», - заключил глава правительства.

Пашинян уверен, что сегодня родители солдат спокойно спят по ночам, что, по мнению премьер-министра, недостойно для оппозиционеров. «Для них достойно лишь одно - чтобы они могли спокойно спать. Мир - это достоинство, а достоинство - это мир. К такому выводу я пришел», - заключил он.