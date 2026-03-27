Путин: отношения РФ и Азербайджана развиваются на прочном фундаменте общей истории

Путин: отношения РФ и Азербайджана развиваются на прочном фундаменте общей истории

Отношения Москвы и Баку развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи театр в Дербенте.

"Мы приветствуем гостей из Баку на церемонии открытия театра. В этой связи хочу сказать, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте исторического прошлого, в том числе культурного наследия", - указал Путин.

Он отметил, что в Баку весьма успешно работает популярный русский драматический театр, открытый более 100 лет назад. "Хочу поблагодарить руководство Азербайджана за то, что руководство и президент Азербайджана поддерживают работу театра. Хочу отметить, что эти две сцены - в Баку и, в данном случае, в Дербенте - являются своего рода мостами между нашими культурами", - добавил российский лидер.

Он пожелал коллективу театра вдохновения, больших творческих успехов, а всем посетителям и гостям Дербента и Дагестана - здоровья, удачи и благополучия.

Путин напомнил, что история самого театра восходит к 80-м годам XIX века, в нем всегда служили люди, преданные театральному искусству. "Отрадно, что сейчас, после масштабной реконструкции, театр обретает свой по-настоящему современный дом", - заметил президент, добавив, что сейчас ведется большая работа по обновлению и техническому переоснащению многих региональных театров, а соответствующие федеральные программы подкрепляются инициативами регионов и частных инвесторов и меценатов. "Успешный пример такого объединения усилий мы видим здесь, в Дербенте", - указал глава государства и поблагодарил всех, кто внес вклад в реализацию этого проекта.

Путин подчеркнул, что бережное отношение к традициям имеет особое значение в Дагестане и в Дербенте с его древней историей. "Уникальность России складывается из самобытности и единства живущих в ней народов, из уважения к разнообразию и неповторимости множества культур, которые взаимно обогащают и дополняют друг друга", - сказал он, выразив уверенность в том, что в обновленном театре эта благородная миссия получит достойное продолжение и будет способствовать знакомству россиян с богатейшей азербайджанской культурой.

Источник: ТАСС

Байрамов и Мирзоян обсудили региональные вопросы

Путин поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку Русского театра в Баку

Путин: отношения РФ и Азербайджана развиваются на прочном фундаменте общей ...

Дорожная полиция обратилась к водителям

Байрамов и Мирзоян обсудили региональные вопросы

Путин поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку Русского театра в Баку

Фуат Октай: Выясняется, кто отдал приказ о запуске ракет из Ирана по Азербайджану и Турции

Путин: отношения РФ и Азербайджана развиваются на прочном фундаменте общей истории

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

В Азербайджан из Ирана эвакуированы почти 3 тыс. граждан - ФОТО

Фарид Салманов, шантажировавший семью Президента: «Я сожалею о том, что совершил этот поступок» - ВИДЕО

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Турции и Катару

МИД: Освобожденный Ираном гражданин Японии находится в Азербайджане

Байрамов и Мирзоян обсудили региональные вопросы

Сегодня, 16:35

В Армении прокомментировали реализацию проекта TRIPP

Сегодня, 16:25

Стали известны имена членов семьи, оказавшихся в беспомощном состоянии на Куре - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:20

Путин поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку Русского театра в Баку

Сегодня, 16:08

Актриса Ханде Эрчел вернулась в Турцию и дала показания по делу о наркотиках

Сегодня, 15:58

Путин открыл Азербайджанский музыкально-драматический театр в Дербенте - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:50

В Масаллы автомобиль врезался в ограждение: есть погибший и раненые

Сегодня, 15:47

В районе Тель-Авива прогремели взрывы

Сегодня, 15:42

Фуат Октай: Выясняется, кто отдал приказ о запуске ракет из Ирана по Азербайджану и Турции

Сегодня, 15:40

В Иране число гражданских объектов, поврежденных при авиаударах, возросло до 92 тыс.

Сегодня, 15:37

Путин: отношения РФ и Азербайджана развиваются на прочном фундаменте общей истории

Сегодня, 15:35

Дорожная полиция обратилась к водителям

Сегодня, 15:33

Куба попросила Ватикан выступить посредником в отношениях с США

Сегодня, 15:30

В Израиле предупредили об усилении атак на Иран

Сегодня, 15:25

Иран ведет операцию возмездия и не готов выйти из войны, сообщил источник

Сегодня, 15:20

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 15:15

Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение в призыве к свержению власти

Сегодня, 14:55

В Гедабее скончался двухлетний ребенок

Сегодня, 14:42

Роман Попов: Гумпомощь в Иран доставлена благодаря слаженной работе азербайджанских служб

Сегодня, 14:37

Fars: при ударах США и Израиля по Исфахану погибли 26 человек

Сегодня, 14:33
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40