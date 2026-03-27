Путин: отношения РФ и Азербайджана развиваются на прочном фундаменте общей истории

Отношения Москвы и Баку развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи театр в Дербенте.

"Мы приветствуем гостей из Баку на церемонии открытия театра. В этой связи хочу сказать, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте исторического прошлого, в том числе культурного наследия", - указал Путин.

Он отметил, что в Баку весьма успешно работает популярный русский драматический театр, открытый более 100 лет назад. "Хочу поблагодарить руководство Азербайджана за то, что руководство и президент Азербайджана поддерживают работу театра. Хочу отметить, что эти две сцены - в Баку и, в данном случае, в Дербенте - являются своего рода мостами между нашими культурами", - добавил российский лидер.

Он пожелал коллективу театра вдохновения, больших творческих успехов, а всем посетителям и гостям Дербента и Дагестана - здоровья, удачи и благополучия.

Путин напомнил, что история самого театра восходит к 80-м годам XIX века, в нем всегда служили люди, преданные театральному искусству. "Отрадно, что сейчас, после масштабной реконструкции, театр обретает свой по-настоящему современный дом", - заметил президент, добавив, что сейчас ведется большая работа по обновлению и техническому переоснащению многих региональных театров, а соответствующие федеральные программы подкрепляются инициативами регионов и частных инвесторов и меценатов. "Успешный пример такого объединения усилий мы видим здесь, в Дербенте", - указал глава государства и поблагодарил всех, кто внес вклад в реализацию этого проекта.

Путин подчеркнул, что бережное отношение к традициям имеет особое значение в Дагестане и в Дербенте с его древней историей. "Уникальность России складывается из самобытности и единства живущих в ней народов, из уважения к разнообразию и неповторимости множества культур, которые взаимно обогащают и дополняют друг друга", - сказал он, выразив уверенность в том, что в обновленном театре эта благородная миссия получит достойное продолжение и будет способствовать знакомству россиян с богатейшей азербайджанской культурой.

