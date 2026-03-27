Фуат Октай: Выясняется, кто отдал приказ о запуске ракет из Ирана по Азербайджану и Турции

First News Media15:40 - Сегодня
«Выясняется, кто именно отдал приказ о запуске ракет из Ирана по Азербайджану и Турции».

Об этом заявил председатель Комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуат Октай, отвечая на вопрос турецкого бюро АПА.

По его словам, эти атаки не приносят Ирану никакой выгоды:

«Мы часто обсуждаем этот вопрос с Азербайджаном. Запуска ракет со стороны Ирана по Азербайджану и Турции ни в коем случае не должно было произойти. Потому что Азербайджан и Турция входят в число стран, которые наиболее решительно заявляют о бессмысленности этой войны.

Также серьёзно изучается версия провокации, потому что Иран не получил никакой выгоды от нападения на эти две страны. Масуд Пезешкиан также заявил, что эти атаки не были осуществлены Ираном».

Фуат Октай подчеркнул важность установления тех, по чьему указанию были осуществлены ракетные пуски:

«Да, известно, что ракета была выпущена с территории Ирана, и возможно, что кнопку нажал иранец. Однако главное — выяснить, по чьему указанию была нажата эта кнопка», — отметил он.

Политика

Байрамов и Мирзоян обсудили региональные вопросы

Политика

Путин поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку Русского театра в Баку

Политика

Путин: отношения РФ и Азербайджана развиваются на прочном фундаменте общей ...

Общество

Дорожная полиция обратилась к водителям

Политика

Путин: отношения РФ и Азербайджана развиваются на прочном фундаменте общей истории

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Турции и Катару

МИД: Освобожденный Ираном гражданин Японии находится в Азербайджане

В Азербайджан из Ирана эвакуированы почти 3 тыс. граждан - ФОТО

Из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено 350 тонн пшеницы - ОБНОВЛЕНО

Байрамов и Мирзоян обсудили региональные вопросы

В Армении прокомментировали реализацию проекта TRIPP

Стали известны имена членов семьи, оказавшихся в беспомощном состоянии на Куре - ОБНОВЛЕНО

Путин поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку Русского театра в Баку

Актриса Ханде Эрчел вернулась в Турцию и дала показания по делу о наркотиках

Путин открыл Азербайджанский музыкально-драматический театр в Дербенте - ОБНОВЛЕНО

В Масаллы автомобиль врезался в ограждение: есть погибший и раненые

В районе Тель-Авива прогремели взрывы

В Иране число гражданских объектов, поврежденных при авиаударах, возросло до 92 тыс.

Путин: отношения РФ и Азербайджана развиваются на прочном фундаменте общей истории

Дорожная полиция обратилась к водителям

Куба попросила Ватикан выступить посредником в отношениях с США

В Израиле предупредили об усилении атак на Иран

Иран ведет операцию возмездия и не готов выйти из войны, сообщил источник

В Азербайджане произошло землетрясение

Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение в призыве к свержению власти

В Гедабее скончался двухлетний ребенок

Роман Попов: Гумпомощь в Иран доставлена благодаря слаженной работе азербайджанских служб

Fars: при ударах США и Израиля по Исфахану погибли 26 человек

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

