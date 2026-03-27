Путин поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку Русского театра в Баку

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и власти республики за поддержку работы Русского драматического театра в Баку.

"Отношения между Россией и Азербайджаномразвиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия. Стоит отметить, что в Баку весьма успешно работает популярный Русский драматический театр, открытый более 100 лет назад. И в этой связи хочу поблагодарить руководство Азербайджана за то, что руководство и президент Азербайджана поддерживают работу театра", - сказал он в ходе открытия Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте.

