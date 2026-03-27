Посещение Президентом Ильхамом Алиевым посольства Грузии в Азербайджане − в центре внимания грузинских СМИ - ФОТО

Ведущие информационные порталы Грузии − imedi.ge, interpressnews.ge, realnews.ge, interpress.ge, 1tv.ge, а также Общественное телевидение Грузии распространили сообщения о состоявшемся 27 марта посещении Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посольства Грузии в нашей стране, где глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикациях отмечается, что Президента встретил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, глава государства оставил запись в траурной книге .

В материалах особо подчеркивается, что Президент Ильхам Алиев отметил посвящение жизни и деятельности Илии II благородным целям и развитию межрелигиозного диалога, а также заявил, что его память всегда с уважением будут чтить в Азербайджане.

В публикациях приведены слова главы государства о значительной роли Его святейшества Илии II в развитии традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.