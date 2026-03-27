Мгер Григорян: транзит через Азербайджан открывает новые возможности
Снятие ограничений на транзит товаров через Азербайджан в Армению открывает дополнительные возможности для раскрытия экономического потенциала региона.
Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании Евразийского межправительственного совета в Шымкенте.
По его словам, это наглядный пример того, как диверсификация транспортно-логистической инфраструктуры способствует стимулированию внешней торговли.
Заседание Евразийского межправительственного совета проходит 26–27 марта. Накануне состоялась встреча в узком составе — без участия представителей государств-наблюдателей.
Источник: Sputnik Армения
