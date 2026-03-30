БИГ: Полностью поддерживаем резолюцию ООН о трансатлантической работорговле

First News Media16:18 - Сегодня
Бакинская инициативная группа (БИГ) заявляет о полной поддержке резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, признающей трансатлантическую работорговлю "тягчайшим преступлением против человечества".

Как сообщает Report, БИГ, считающая поддержку борьбы за свободу народов, пострадавших от колониализма, одной из своих основных миссий, расценивает принятую резолюцию как важный шаг вперед в направлении устранения колониальной дискриминации и исторической несправедливости, продолжающихся на протяжении столетий в отношении народов африканского происхождения.

Согласно информации, трансатлантическая работорговля, являясь самым жестоким проявлением колониальной системы, насильственно обратила в рабство миллионы людей, одновременно лишив эти народы экономического, культурного и социального развития. Последствия этого тяжелого наследия продолжают ощущаться и по сей день.

БИГ рассматривает вопрос репараций не только как финансовую компенсацию, но и как неотъемлемую часть более широкого понятия справедливости, и неоднократно поднимала вопросы официальных извинений, возвращения разграбленных в колониальный период образцов культурного наследия, создания фондов образования и помощи, а также формирования международных механизмов, гарантирующих недопущение повторения подобных преступлений.

Бакинская инициативная группа призывает государства - члены ООН претворять в жизнь положения, вытекающие из данной резолюции, посредством практических шагов, углублять диалог по вопросам репараций и брать на себя конкретные обязательства в направлении восстановления исторической справедливости.

