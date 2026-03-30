Индия поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана
Индия выразила благодарность правительству Азербайджана за помощь в эвакуации своих граждан из Ирана.
Об этом передает Report cо ссылкой на сообщение индийской дипмиссии в Баку.
"Мы выражаем нашу искреннюю признательность властям Азербайджана за содействие безопасному транзиту граждан Индии из Ирана", - заявили в посольстве.
По состоянию на 10:00 30 марта, с 08:00 28 февраля из Азербайджана эвакуированы 196 граждан Индии. В целом за указанный период было эвакуировано 3 094 человека.
