TƏBİB о состоянии пострадавших при взрыве в Шеки - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
31 марта в 14:53 две женщины, пострадавшие в результате взрыва из-за утечки газа, были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Шекинской центральной районной больницы.
Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос 1news.az, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время их лечение продолжается в отделении хирургии больницы.
Сообщается, что пострадавшие являются матерью и дочерью.
16:52
В частном жилом доме, расположенном на улице Айдына Мамедова в городе Шеки, произошел взрыв.
Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
К месту происшествия были привлечены силы Шекинской районной части Государственной службы пожарной охраны министерства.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в кухне на первом этаже двухэтажного частного жилого дома общей площадью 320 кв. м, принадлежащего гражданину, произошел взрыв, сопровождавшийся последующим возгоранием.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки, что предотвратило распространение огня.
В результате воздействия взрывной волны дому нанесен ущерб; в кухне выгорело около 5 кв. м площади. Большую часть строения удалось защитить от огня.
При взрыве пострадали два человека. По факту проводится расследование.
15:28
В Шеки в результате взрыва в жилом доме пострадали несколько человек.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован сегодня в полдень в одном из частных жилых домов на территории города.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Сообщается, что в результате происшествия есть пострадавшие.
Раненые госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу.