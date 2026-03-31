TƏBİB о состоянии пострадавших при взрыве в Шеки - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

31 марта в 14:53 две женщины, пострадавшие в результате взрыва из-за утечки газа, были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Шекинской центральной районной больницы.

Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос 1news.az, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время их лечение продолжается в отделении хирургии больницы.

Сообщается, что пострадавшие являются матерью и дочерью.

16:52

В частном жилом доме, расположенном на улице Айдына Мамедова в городе Шеки, произошел взрыв.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

К месту происшествия были привлечены силы Шекинской районной части Государственной службы пожарной охраны министерства.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в кухне на первом этаже двухэтажного частного жилого дома общей площадью 320 кв. м, принадлежащего гражданину, произошел взрыв, сопровождавшийся последующим возгоранием.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки, что предотвратило распространение огня.

В результате воздействия взрывной волны дому нанесен ущерб; в кухне выгорело около 5 кв. м площади. Большую часть строения удалось защитить от огня.

При взрыве пострадали два человека. По факту проводится расследование.

15:28

В Шеки в результате взрыва в жилом доме пострадали несколько человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован сегодня в полдень в одном из частных жилых домов на территории города.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Сообщается, что в результате происшествия есть пострадавшие.

Раненые госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу.