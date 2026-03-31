Названы причины ДТП в период праздников - ВИДЕО

Обнародованы причины ДТП, произошедших на территории страны в праздничные дни.

Как сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел, причинами аварий на дорогах столицы в дождливую погоду в праздничные дни стали неправильный выбор скоростного режима, несоблюдение дистанции в соответствии с погодными и дорожными условиями, а также нарушение правил маневрирования.

«Водители должны понимать, что пренебрежительное отношение к правилам может привести к последствиям, которые запечатлены на данном видео: материальный ущерб, потеря времени в пути и возникновение транспортных заторов. Из-за несоблюдения правил отдельными водителями они сами же оказываются в подобных ситуациях. Причины этих инцидентов, зафиксированных в дождливую погоду в праздничные дни, идентичны», - отметили в ЦИУТ.