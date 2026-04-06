Сколько человек были эвакуированы из зон подтопления в Баку и регионах? - ФОТО - ВИДЕО

В Баку и ряде районов Азербайджана в безопасные зоны эвакуированы 166 граждан, в том числе 17 детей.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, эвакуация была проведена на территории Низаминского, Сабунчинского, Хазарского, Бинагадинского, Сураханского и Сабаильского районов Баку, а также в городе Сумгайыт, Абшеронском, Гаджигабульском, Хызинском, Шабранском и Хачмазском районах.

Отмечается, что на указанных территориях продолжаются мероприятия по обеспечению безопасности, включая работы по откачке дождевых вод и оказанию помощи нуждающимся в эвакуации гражданам.