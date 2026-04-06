В Азербайджане высота снежного покрова достигла 124 см

Фаига Мамедова10:32 - Сегодня
В Азербайджане высота снежного покрова достигла 124 см

Фактическая погода на 6 апреля.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, по состоянию на 9:00 6 апреля на территории страны сохраняется нестабильная погода. В ряде районов наблюдаются интенсивные и сильные дожди, а в горных районах идет снег. Высота снежного покрова составляет: в Шахдаге - 124 см, в Грызе - 34 см, в Хыналыге - 22 см, в Гусаре - 3 см.

В Баку и на Абшеронском полуострове количество осадков, выпавших 5–6 апреля, достигло 90 мм, что составляет 390% месячной нормы.

Количество осадков в регионах Азербайджана: В Хачмазе - 94 мм (311% месячной нормы), в Губе - 83 мм (174% нормы), в Халтане - 74 мм (109% нормы), в Хызы - 69 мм (95% нормы), в Гусаре - 69 мм (144% нормы), в Шабране - 63 мм (209% нормы), в Гядабее - 23 мм. В Шеки (Кишчай) и Гахе (Сарыбаш) - 22 мм, в Дашкесане - 19 мм, в Огузе - 18 мм, в Шамкире - 17 мм, в Загатале - 16 мм, в Балакене и Габале - 13 мм, в Гобустане - 12 мм, в Лерике и Шамахе - 10 мм, в Исмаиллы, Нефтчале и Геранбое - 8 мм, в Барде - 7 мм, в Мингячевире, Евлахе, Агдаме и Нафталане - 6 мм, в Шахбузе, Агстафе, Билясуваре, Астаре и Товузе - 4 мм, в Ярдымлы - 3 мм, в Гяндже, Гёйчае, Зардабе и Тертере - 2 мм. В Имишли, Бейлагане, Кюрдамире, Сабирабаде, Сальяне, Шаруре, Ордубаде, Садараке, Нахчыване, Физули, Кяльбаджаре, Ханкенди, Ходжалы, Лачине, Губадлы и Шуше выпало по 1 мм осадков.

Местами дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 24 м/с, в Шабране - 20 м/с, в Гяндже и Дашкесане — до 18 м/с.

Ожидается, что нестабильные погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове продлятся до вечера 6 апреля, а в регионах Азербайджана - до вечера 7 апреля.

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Грузии Михеилом ...

На дороге Бибиэйбат в Баку возникла угроза оползня, движение частично ограничено

В Тбилиси состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева - ...

В Азербайджане равная зарплата для женщин и мужчин станет обязательной

Песни и пляски в Ташкенте: инфлюэнсеры братья Тейт, обвиняемые в траффикинге, начали турне по Центральной Азии - ФОТО - ВИДЕО

В отношении 88-летнего мужчины, пугавшего с ножом детей в Сумгайыте, приняты меры - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Зарплаты этих лиц могут вырасти

На дороге Бибиэйбат в Баку возникла угроза оползня, движение частично ограничено

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

ПРАВИЛА ЖИЗНИ. Расим Балаев: «Не так важно, талантлив твой ребенок или нет, важно, чтобы он вырос человеком, уважающим себя и людей»

Какой будет погода в Баку 1 апреля?

Коммунальные службы Баку устранили последствия проливных дождей - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Установлены лица, разрисовавшие фасад Киноцентра «Низами» - ОБНОВЛЕНО

Лукашенко: ОДКБ надо быть очень аккуратной и корректной в работе с Арменией

Песни и пляски в Ташкенте: инфлюэнсеры братья Тейт, обвиняемые в траффикинге, начали турне по Центральной Азии - ФОТО - ВИДЕО

В отношении 88-летнего мужчины, пугавшего с ножом детей в Сумгайыте, приняты меры - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Зарплаты этих лиц могут вырасти

Ближневосточный кризис, экспорт газа в Европу и роль Азербайджана: ресурсы, маршруты и конкуренция

На дороге Бибиэйбат в Баку возникла угроза оползня, движение частично ограничено

Иран пригрозил усилить удары по объектам США при атаках на мирную инфраструктуру

В Бангладеш от кори за три недели могли погибнуть почти 100 детей

Первая в мире: в Камбодже открыли памятник крысе - ФОТО

Пашинян созывает заседание Совета безопасности Армении

Сильные дожди парализовали движение у въезда в «Белый город» - ВИДЕО

Авиаудар по пригороду Тегерана: 13 погибших, включая 6 детей

Решительно и масштабно: Тегеран пообещал ответ на атаки по энергоинфраструктуре Ирана

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили один на один - ФОТО

В Баку устраняются последствия интенсивных дождей - ФОТО

В Иране сообщили о гибели главы разведки КСИР Маджида Хадеми

Юсиф Эйвазов: «Развивать оперу в Азербайджане - мой долг» - ВИДЕО

Reuters: прекращение огня между США и Ираном может вступить в силу в понедельник

Саудовская Аравия резко повышает цены на нефть

Трое человек погибли - Последствия прорыва плотины в Дагестане

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

