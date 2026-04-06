В Азербайджане высота снежного покрова достигла 124 см

Фактическая погода на 6 апреля.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, по состоянию на 9:00 6 апреля на территории страны сохраняется нестабильная погода. В ряде районов наблюдаются интенсивные и сильные дожди, а в горных районах идет снег. Высота снежного покрова составляет: в Шахдаге - 124 см, в Грызе - 34 см, в Хыналыге - 22 см, в Гусаре - 3 см.

В Баку и на Абшеронском полуострове количество осадков, выпавших 5–6 апреля, достигло 90 мм, что составляет 390% месячной нормы.

Количество осадков в регионах Азербайджана: В Хачмазе - 94 мм (311% месячной нормы), в Губе - 83 мм (174% нормы), в Халтане - 74 мм (109% нормы), в Хызы - 69 мм (95% нормы), в Гусаре - 69 мм (144% нормы), в Шабране - 63 мм (209% нормы), в Гядабее - 23 мм. В Шеки (Кишчай) и Гахе (Сарыбаш) - 22 мм, в Дашкесане - 19 мм, в Огузе - 18 мм, в Шамкире - 17 мм, в Загатале - 16 мм, в Балакене и Габале - 13 мм, в Гобустане - 12 мм, в Лерике и Шамахе - 10 мм, в Исмаиллы, Нефтчале и Геранбое - 8 мм, в Барде - 7 мм, в Мингячевире, Евлахе, Агдаме и Нафталане - 6 мм, в Шахбузе, Агстафе, Билясуваре, Астаре и Товузе - 4 мм, в Ярдымлы - 3 мм, в Гяндже, Гёйчае, Зардабе и Тертере - 2 мм. В Имишли, Бейлагане, Кюрдамире, Сабирабаде, Сальяне, Шаруре, Ордубаде, Садараке, Нахчыване, Физули, Кяльбаджаре, Ханкенди, Ходжалы, Лачине, Губадлы и Шуше выпало по 1 мм осадков.

Местами дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 24 м/с, в Шабране - 20 м/с, в Гяндже и Дашкесане — до 18 м/с.

Ожидается, что нестабильные погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове продлятся до вечера 6 апреля, а в регионах Азербайджана - до вечера 7 апреля.