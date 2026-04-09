TƏBİB о состоянии детей, отравившихся газом в Сумгайыте

Двое детей, отравившихся угарным газом в поселке Тагиев, выписаны домой, состояние еще одного ребенка остается тяжелым.

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос 1news.az.

Отмечено, что в Детской больнице Сумгайытского медицинского центра продолжается лечение двоих пострадавших. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Еще двое детей, проходивших лечение в инфекционном отделении, были выписаны на амбулаторное лечение в связи с удовлетворительным состоянием.

Состояние еще одного ребенка, находящегося в Детской клинической больнице имени А.Ф. Караева при Республиканском педиатрическом центре с диагнозом «менингоэнцефалит», оценивается как тяжелое, но стабильное.

Напомним, 2 апреля стало известно об отравлении угарным газом шести детей из одной семьи. Трагедия вызвала скандал, когда отец семейства начал вести прямые трансляции в TikTok из больницы и с кладбища, используя смерть ребенка как повод для сбора средств.

