EIA повысило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2026 год

Управление энергетической информации США повысило прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане на 2026 год.

Как передает Report, об этом говорится в июньском выпуске отчета EIA "Краткосрочный прогноз энергетики".

Согласно обновленным данным, в текущем году добыча нефти в Азербайджане составит 550 тыс. баррелей в сутки. В прошлом месяце прогноз по этому показателю составлял 540 тыс. баррелей в сутки.

Во втором квартале текущего года добыча нефти также ожидается на уровне 550 тыс. баррелей в сутки против ранее прогнозировавшихся 540 тыс. баррелей.

В третьем и четвертом кварталах добыча, как ожидается, составит по 540 тыс. баррелей в сутки. В майском прогнозе для этих кварталов показатель оценивался в 530 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, что в первом и втором кварталах 2025 года добыча нефти в Азербайджане составляла 570 тыс. баррелей в сутки, а в третьем и четвертом кварталах - 560 тыс. баррелей.

По данным EIA, в 2025 году добыча жидких углеводородов в Азербайджане находилась на уровне 570 тыс. баррелей в сутки.