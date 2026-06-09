В рамках инициативы «Платформа энергетического диалога» началась серия информационных сессий для молодых журналистов

9 июня в рамках Платформы энергетического диалога при совместной организации SOCAR и Агентства развития медиа стартовала серия информационных сессий для молодых представителей медиа на тему «Новые вызовы на глобальных энергетических рынках: надежное партнерство и стратегическая роль Азербайджана».

Как сообщили в MEDİA, в рамках мероприятия, которое продолжится до 3 июля и посвящено Дню национальной печати, представители более 30 медиаструктур прослушают презентации по вопросам энергетической безопасности, глобальной энергетической трансформации, основных тенденций, происходящих на международных энергетических рынках, а также о направлениях деятельности SOCAR в сферах upstream, midstream и downstream, примут участие в обсуждениях и выездных турах.

Выступивший на церемонии открытия исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов отметил, что понимание региональных и глобальных энергетических процессов, объективное и профессиональное освещение сложных тем являются сегодня одной из важных задач, стоящих перед медиа. Он подчеркнул, что серия информационных сессий, организованных для представителей медиа, является важной платформой, способствующей укреплению профессиональной специализации в азербайджанских медиа, особенно в энергетическом секторе, который считается стратегической сферой.

Исполнительный директор SOCAR по вопросам коммуникаций Айгюн Гусейнова подчеркнула, что инициатива Платформы энергетического диалога направлена на формирование открытой, профессиональной и устойчивой среды диалога между заинтересованными сторонами в энергетическом секторе. Она выразила уверенность в том, что информационные сессии будут способствовать дальнейшему повышению осведомленности журналистов, освещающих энергетическую тематику.

Затем были заслушаны презентации и выступления представителей руководства SOCAR. Вице-президент SOCAR Арзу Джавадова предоставила информацию о богатом опыте компании в сфере поисково-разведочных операций, современных подходах, применяемых в геолого-геофизических исследованиях, а также международных проектах.

Говоря о деятельности SOCAR в сфере разработки и добычи, вице-президент компании Бабек Гусейнов подчеркнул историческое значение проекта «Шахдениз», 30-летие которого отмечается в этом году, важность начала добычи первого свободного природного газа с блока месторождений АЧГ, рассказал о проводимой работе по реализации проектов upstream в зарубежных странах.

Информируя о шагах, предпринимаемых в направлении обеспечения энергетического перехода в Азербайджане, вице-президент компании Афган Исаев рассказал о зеленой повестке SOCAR, проектах по декарбонизации и низкоуглеродным технологиям, а также об эффективном сотрудничестве с международными энергетическими компаниями.

Вице-президент SOCAR Заур Гурбанов рассказал о важных достижениях в направлении укрепления финансовой устойчивости компании, международных рейтинговых оценок и развития функционального совершенства, отметив значение этих успехов с точки зрения участия компании в международных инвестиционных проектах.

Исполнительный директор сегмента интегрированного планирования, оптимизации и логистики SOCAR Намиг Амирасланов предоставил информацию о важных проектах, реализуемых SOCAR в направлении безопасной, бесперебойной и гибкой доставки энергетических ресурсов на международные рынки.

Советник президента SOCAR, главный исполнительный директор SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов рассказал о стратегических проектах, реализуемых компанией в братской стране в сферах энергетики, логистики и операционной деятельности, достигнутых успехах, а также последних новшествах в направлении создания центров искусственного интеллекта и обработки данных.

Отметив, что преобразование нефтяного капитала в человеческий капитал является одним из основных направлений деятельности SOCAR, заместитель вице-президента компании Айтен Фарзалиева рассказала о реализуемых проектах и достигнутых успехах в направлении развития кадрового потенциала SOCAR.

Исполнительный директор компании SOCAR Midstream Qaz Əməliyyatları Полад Рустамов отметил стратегическое значение инфраструктуры транспортировки и хранения газа для успешной реализации энергетической политики нашей страны, предоставил информацию о газотранспортной и газохранилищной инфраструктуре, модернизации магистральных газопроводов и работе по внедрению решений цифрового управления.

Исполнительный советник по вопросам стратегического управления компании SOCAR Upstream Əməliyyatların idarə olunması Орхан Исмаилов рассказал о шагах, предпринимаемых SOCAR в направлении оптимизации добычи и повышения эффективности на ряде месторождений, отметив, что благодаря применению современных технологических и инженерных решений в этом направлении достигнуты важные результаты.

Затем мероприятие продолжилось сессией, в ходе которой были даны ответы на вопросы, интересующие представителей медиа.