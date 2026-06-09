При взрыве в Балашихе погиб начальник в Минобороны РФ

В результате подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Дамир Давыдов.

Oб этом сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" без указания конкретных источников.

Официально эта информация не подтверждена.

Согласно данным украинского сайта "Миротворец", Давыдов жил в Балашихе на улице Кожедуба. Она пересекается с улицей Колдунова, где взорвалась машина.

Взрыв в Балашихе произошел около 05:30 утра (06:30 по Баку - ред.) 9 июня, когда водитель сел в машину и поехал. "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщал, что под днищем автомобиля сработало взрывное устройство мощностью до 500 граммов тротила. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.