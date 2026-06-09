Состояние Мадьяра в девять раз превышает активы Орбана

Действующий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр оказался значительно богаче своего предшественника на этом посту Виктора Орбана.

Такой вывод следует из их деклараций о доходах за 2025 год, опубликованных на сайте национального парламента, сообщает РИА Новости.

Как следует из официальных данных, на банковских счетах Орбана находится около €25,6 тыс. Вместе с женой он владеет домом в Будапеште и недвижимостью в родном поселке Фелчут. Акций и других ценных бумаг в документах не указано, долгов также у него нет. После поражения на выборах свое выходное пособие в €100 тыс. он передал детскому дому в Закарпатье.

В тоже время Мадьяр задекларировал ценные бумаги на общую сумму €197 тыс., плюсом к этой сумме идет €14 тыс. наличными. Из документов стало известно, что у него также есть дом в Будапеште, квартира площадью 49 кв. м, участок земли у озера Балатон, автомобиль Volvo XC60, а также пианино Yamaha и две картины. Из долгов у нового премьер-министра имеются кредиты на €60 тыс.