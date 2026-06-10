МИД Японии: США готовы защищать Токио всеми средствами, включая ядерные

США будут и впредь защищать Японию, используя весь свой оборонный потенциал, включая силы ядерного сдерживания.

Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам прошедшего в Токио японско-американского расширенного диалога по вопросам сдерживания.

"США подтвердили свою приверженность защите Японии, используя весь свой оборонный потенциал, включая ядерный", - говорится в заявлении МИД Японии, поступившем в распоряжение ТАСС. В документе отмечается, что Япония, в свою очередь, подтвердила свою поддержку американских войск и "проводимых ими операций по поддержанию мира". Подчеркивается, что стороны также обсудили усилия по модернизации и адаптации американских ядерных сил, а также оборонную политику Японии на фоне "растущей региональной ядерной угрозы".

В то же время Япония также призвала США активизировать международный диалог, направленный на предотвращение гонки ядерных вооружений, в том числе диалог по контролю за вооружениями с Китаем и Россией. Стороны также в очередной раз подвергли критике ядерную программу Пхеньяна и выступили за "полную денуклеаризацию" КНДР.