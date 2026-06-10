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США могут принять участие в восстановлении инфраструктуры Ирана

First News Media00:00 - Сегодня
США могут принять участие в восстановлении инфраструктуры Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может принять участие в восстановлении инфраструктуры Ирана, разрушенной в результате конфликта.

В интервью телеканалу ABC News американский лидер отметил, что восстановительные работы потребуют огромных затрат.

«Кому-то придется строить всю эту инфраструктуру, новые мосты, новые заводы. Знаете ли, они говорят о триллионе долларов, а возможно, и больше. Поэтому мы, вероятно, будем вовлечены в восстановление, в помощь восстановлению», — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли сравнить такой подход с планом Маршалла, предусматривавшим помощь США европейским странам после Второй мировой войны, президент ответил утвердительно. При этом он добавил, что Вашингтон в таком случае «получит половину их нефти».

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