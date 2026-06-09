Экс-министр и кандидат в президенты Кыргызстана работает курьером в США - видео

В социальных сетях активно обсуждают видео с бывшим депутатом Жогорку Кенеша и экс-министром труда и социального развития Кыргызстана Улукбеком Кочкоровым.

На кадрах мужчина, похожий на Кочкорова, загружает пакеты в багажник автомобиля, сообщает 24.kg

В подписи к видео утверждается, что бывший чиновник сейчас работает курьером в США, предположительно в компании Amazon.

Ролик вызвал широкий отклик среди пользователей. Одни поддержали Кочкорова, отметив, что он занимается честным трудом. Другие вспомнили его политическую карьеру и работу на государственных должностях в Кыргызстане.

Улукбек Кочкоров был депутатом Жогорку Кенеша V созыва от партии «Ата-Журт». В 2017 году он участвовал в президентских выборах, а в октябре 2018 года был назначен министром труда и социального развития Кыргызстана.

В 2020 году он также участвовал в выборах в Жогорку Кенеш от партии «Биримдик».

После событий октября 2020 года, когда к власти пришел Садыр Жапаров, Кочкоров был освобожден от должности. Позже он заявлял, что узнал о своем увольнении из интернета.

По данным публикаций, в последние годы Улукбек Кочкоров вместе с семьей проживает в Чикаго. При этом он не ведет активной публичной жизни и избегает комментариев о своем переезде и нынешней деятельности.