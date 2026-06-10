Найдено тело подростка, утонувшего несколько дней назад в реке Араз - ФОТО

Найдено тело Турaна Миришли (2009 года рождения), утонувшего несколько дней назад на участке реки Араз, проходящем через Имишлинский район.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Согласно информации, тело Миришли Турана Мирага оглу, утонувшего на участке реки, проходящем через село Расуллу Имишлинского района, было обнаружено водолазами МЧС в 500 метрах от места происшествия, извлечено из воды и передано по назначению.

Напомним, инцидент произошел вечером 7 июня. Туран Миришли упал в реку и утонул.

Для проведения поисковых работ были привлечены водолазы-спасатели и катера Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Для облегчения поисков был снижен уровень воды в реке за счет уменьшения объема воды, поступающего в Араз из Бахрамтепинского гидроузла.