В Баку объект занял тротуар — пешеходы сталкиваются с опасностью - ВИДЕО

В Хатаинском районе Баку из-за слишком узкого тротуара пешеходы сталкиваются с серьёзными трудностями при передвижении.

Как сообщает Xəzər TV, пройти по данному участку тротуара практически невозможно. В результате людям приходится выходить на проезжую часть, что создаёт опасность как для пешеходов, так и для водителей, повышая риск дорожно-транспортных происшествий.

В Исполнительной власти Хатаинского района заявили, что причиной проблемы стало расположенное рядом коммерческого объекта, который занял часть тротуара.

Также было отмечено, что ИВ района проведёт повторную проверку и примет необходимые меры для устранения нарушения.