Трамп заявил, что вертолёт США, потерпевший крушение в районе Ормузского пролива, был сбит Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский вертолет Apache над Ормузским проливом был сбит иранскими силами.

Он также полагает, что американская сторона должна ответить на это.

«Наши замечательные военные только что проинформировали меня, что минувшей ночью иранцы сбили один из наших сверхсовременных вертолетов Apache, когда он осуществлял патрулирование над Ормузским проливом. Оба летчика невредимы и находятся в безопасности», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

«Тем не менее, США вынужденно должны будут ответить на эту атаку», — утверждал Трамп.