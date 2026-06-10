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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

First News Media08:50 - Сегодня
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. 1-я дорога вдоль озера – в направлении проспекта Зии Буниятова;

2. Проспект Гейдара Алиева, объездная дорога, в направлении станции метро "Кёроглу";

3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

10. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

13. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.

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