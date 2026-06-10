На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. 1-я дорога вдоль озера – в направлении проспекта Зии Буниятова;
2. Проспект Гейдара Алиева, объездная дорога, в направлении станции метро "Кёроглу";
3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
6. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
10. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;
13. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.