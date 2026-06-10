В США сообщили о завершении ударов по Ирану 

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о завершении ударов по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолетом Apache.

"Силы CENTCOM завершили [нанесение] ударов в целях самообороны по Ирану по приказу верховного главнокомандующего в ответ на сбитый вчера вертолет сухопутных войск США Apache", - говорится в публикации на странице командования в X.

Целями ударов американских военных стали радары, системы ПВО и наземные пункты управления Ирана близ Ормузского пролива, добавили в CENTCOM.

"Силы CENTCOM ударили по иранским ПВО, наземным пунктам управления, а также радарным постам близ Ормузского пролива", - сообщило командование.

По информации CENTCOM, удары были нанесены "высокоточными боеприпасами, примененными истребителями ВВС и ВМС США".

Во вторник Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные приступили к нанесению ударов по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache над Ормузским проливом

Источник: ТАСС