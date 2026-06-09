В Агдаме школьница сбежала с жителем Барды

В Агдаме 15-летняя школьница сбежала с жителем Барды.

Как сообщает Teleqraf, инцидент произошёл в селе Ахмедагалы Агдамского района.

Сообщается, что ученица 10-го класса средней школы имени Мушфига Гусейнова — Ламия Сахавет кызы Мурадлы — ушла из дома вместе со знакомым жителем Бардинского района.

Отмечается, что девушке исполнилось 15 лет всего за три дня до произошедшего.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Официальное расследование продолжается.