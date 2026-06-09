В бакинской школе учитель физкультуры избил пятиклассника - ВИДЕО

В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых запечатлено физическое насилие учителя в отношении ученика в одной из средних школ, расположенной в посёлке Сарай.

Родитель пострадавшего ученика утверждает, что случай произошёл во время урока физкультуры и был совершен преподавателем физкультуры.

Пострадавший пятиклассник Джавид Маджидов сообщил, что инцидент произошёл во время футбольного матча. После победы их команды один из детей соперников начал плакать. По словам ученика, из-за того, что его друг сказал тому ребёнку «плачь», между ними возник конфликт, и другая сторона начала ругаться.

Далее, когда учитель подошёл и спросил, кто произнёс оскорбления, ответственность возложили на него. По словам ученика, когда он пошёл пить воду, учитель ударил его по голове и закрыл воду. Затем у двери он дал ему пощёчину. Когда ученик попытался убежать, он получил ещё две пощёчины. После этого он спрятался за своими друзьями, но учитель подошёл и толкнул и их. Также, по словам ученика, учитель сказал: «Переоденься и уходи. Если дома кому-то скажешь, я снижу тебе оценки».

В Управлении регионального образования Абшерон-Хызынского района сообщили, что в ходе предварительной проверки установлено нарушение «Правил этического поведения педагогов». В отношении учителя применены дисциплинарные меры. По данному факту правоохранительные органы проводят расследование.

Сообщается, что в отделении полиции были опрошены учитель, родители и ученик. Для определения степени телесных повреждений назначена экспертиза. Расследование продолжается.