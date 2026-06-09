Россия потребовала вывести американское ядерное оружие из Европы

Россия настаивает на том, чтобы американское ядерное оружие было выведено из Европы и вся инфраструктура для его размещения на территории этой части света была демонтирована.

Как передает ТАСС, об этом заявил глава российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

"Принимая во внимание возможность поражения важнейших объектов гражданской и военной инфраструктуры на территории России, размещенное в Европе американское ядерное оружие является по сути стратегическим, - указал дипломат в ходе семинара ПИР-Центра. - Поэтому мы настаиваем на том, чтобы оно было выведено из Европы, возвращено в США и вся инфраструктура для его размещения на территории Европы была демонтирована".