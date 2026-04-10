 Милли Меджлис принял поправки об ужесточении наказания за терроризм в первом чтении
Милли Меджлис принял поправки об ужесточении наказания за терроризм в первом чтении

First News Media14:05 - Сегодня
Милли Меджлис принял поправки об ужесточении наказания за терроризм в первом чтении

Парламент Азербайджана принял в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за террористическую деятельность.

Соответствующие поправки в Уголовный кодекс и закон "О борьбе с терроризмом" были приняты на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно документу, в Уголовный кодекс вводится новая статья 214-4, предусматривающая уголовную ответственность за создание террористической организации или руководство ею — от 10 до 14 лет лишения свободы. За участие в такой организации или членство в ней предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

При этом предусмотрена возможность освобождения от ответственности: если лицо своевременно уведомит органы власти или иным образом поможет предотвратить преступления и выявить причастных, и в его действиях не будет состава другого преступления.

Также вносятся изменения в статьи, касающиеся финансирования терроризма и публичных призывов к нему, а также в профильный закон.

Кроме того, обновляется статья 282 УК (диверсия): в нее включены новые объекты, такие как критическая информационная инфраструктура, энергетика, транспорт и телекоммуникации. Отдельно отмечается, что к способам совершения диверсий теперь будут относиться и использование технологий искусственного интеллекта и специального программного обеспечения.

Законопроект также расширяет перечень отягчающих обстоятельств, включая совершение преступлений организованной группой, в условиях чрезвычайного или военного положения, массовых беспорядков, а также с использованием служебного положения или с причинением тяжких последствий.

Источник: Report

Президент Азербайджана наградил сотрудников Госагентства жилищного ...

Политика

«Мост мира»: В Азербайджане начался круглый стол представителей гражданских ...

Общество

Агентство развития медиа разоблачило фейк о запуске ракет с территории ...

Мнение

От Рима до Баку: почему древние стены нельзя «лечить» быстро

Политика

«Мост мира»: В Азербайджане начался круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО

Милли Меджлис: обучение детей погибших саперов будет оплачиваться из госбюджета

Милли Меджлис принял поправки об ужесточении наказания за терроризм в первом чтении

В Баку оглашен обвинительный акт по делу членов группы, занимавшейся транзитом наркотиков из Ирана

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

С начала вооруженного конфликта из Ирана в Азербайджан эвакуированы 3 297 человек

В Турции прошли азербайджано-турецкие учения «Нерушимое братство — 2026» - ФОТО

МИД Азербайджана призвал усилить поддержку жертвам мин

Народы Азербайджана и Ирана продолжат поддерживать друг друга

Последние новости

«Мост мира»: В Азербайджане начался круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО

Сегодня, 16:43

Самолет ВВС Франции разбился во время учебного полета

Сегодня, 16:40

Эмиссар Хаменеи: Иран потребует репараций от США и их союзников за ущерб

Сегодня, 16:15

Стартует прием заявок на перевод учителей: названы сроки и правила

Сегодня, 16:13

Мирзоян: На этапе строительства TRIPP Армении потребуется помощь третьей стороны

Сегодня, 16:05

Агентство развития медиа разоблачило фейк о запуске ракет с территории Азербайджана

Сегодня, 16:00

МЧС приостановило работу магазина одежды в Сумгайыте - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:50

Президент Азербайджана наградил сотрудников Госагентства жилищного строительства

Сегодня, 15:45

Трагедия на тренировке: в России застрелили собак-спасателей, участвовавших в поисках людей

Сегодня, 15:35

Агентство соцуслуг взяло под опеку детей из Товуза, которых заставляли попрошайничать

Сегодня, 15:30

Эстония готова поделиться с Арменией опытом в сфере кибербезопасности в преддверии выборов

Сегодня, 15:25

Презентован масштабный трибьют-проект, посвященный 40летию творческой деятельности Айгюн Кязимовой – ВИДЕО

Сегодня, 15:20

В Гаджигабуле без вести пропал местный житель

Сегодня, 15:13

Лондон обвинил России в операции субмарин против инфраструктуры

Сегодня, 15:08

США высвободят 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва 

Сегодня, 15:05

Посольство Эстонии открылось в Армении

Сегодня, 15:03

Зеленский: Без Украины и Турции Европе не справиться с Россией 

Сегодня, 14:55

От Рима до Баку: почему древние стены нельзя «лечить» быстро

Сегодня, 14:53

В Российском зоопарке отравили газом более 60 попугаев - ФОТО

Сегодня, 14:50

Милли Меджлис: обучение детей погибших саперов будет оплачиваться из госбюджета

Сегодня, 14:47
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

