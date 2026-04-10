Милли Меджлис принял поправки об ужесточении наказания за терроризм в первом чтении

Парламент Азербайджана принял в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за террористическую деятельность.

Соответствующие поправки в Уголовный кодекс и закон "О борьбе с терроризмом" были приняты на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно документу, в Уголовный кодекс вводится новая статья 214-4, предусматривающая уголовную ответственность за создание террористической организации или руководство ею — от 10 до 14 лет лишения свободы. За участие в такой организации или членство в ней предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

При этом предусмотрена возможность освобождения от ответственности: если лицо своевременно уведомит органы власти или иным образом поможет предотвратить преступления и выявить причастных, и в его действиях не будет состава другого преступления.

Также вносятся изменения в статьи, касающиеся финансирования терроризма и публичных призывов к нему, а также в профильный закон.

Кроме того, обновляется статья 282 УК (диверсия): в нее включены новые объекты, такие как критическая информационная инфраструктура, энергетика, транспорт и телекоммуникации. Отдельно отмечается, что к способам совершения диверсий теперь будут относиться и использование технологий искусственного интеллекта и специального программного обеспечения.

Законопроект также расширяет перечень отягчающих обстоятельств, включая совершение преступлений организованной группой, в условиях чрезвычайного или военного положения, массовых беспорядков, а также с использованием служебного положения или с причинением тяжких последствий.

Источник: Report