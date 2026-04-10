От Рима до Баку: почему древние стены нельзя «лечить» быстро

Ялчин Алиев14:53 - Сегодня
История каждого народа неразрывно связана с его памятью, которая находит свое материальное воплощение в камне и архитектуре.

Памятники древности — это не просто объекты туристического интереса, это фундамент культуры народа, безмолвные свидетели триумфов и испытаний, формирующие национальную идентичность. Однако сохранение этих бесценных реликвий в условиях современных природных катаклизмов и глобальных климатических изменений является задачей колоссальной сложности, требующей не только политической воли, но и глубочайших научных знаний.

Сохранение монументальных фортификационных сооружений в XXI веке превратилось из узкопрофильной архитектурной задачи в сложнейший системный вызов, стоящий на стыке климатологии, инженерной геологии, материаловедения и философии реставрации. Частичные разрушения или внезапные деформации древних стен, которые мы сегодня наблюдаем в самых разных частях света, являются не свидетельством локального кризиса управления, а объективным результатом взаимодействия многовековых конструкций с агрессивной внешней средой, претерпевающей радикальные и необратимые изменения.

Крепостная стена Ичери шехер, будучи живым историческим организмом и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, неизбежно подвержена тем же физическим и химическим процессам, что и величайшие памятники древности в Европе и Азии, находящиеся под открытым небом. Мировая практика реставрации в последние десятилетия полностью отошла от концепции «разового капитального ремонта», признав, что сохранение культурного наследия — это перманентный, бесконечный процесс, где каждое вмешательство должно быть не только научно обоснованным, но и максимально бережным по отношению к исторической ткани. Одной из главных причин современных деформаций старинных кладок выступает глобальный климатический фактор, который стал гораздо более непредсказуемым и разрушительным. Изменение режима осадков, повышение общей влажности воздуха и резкие температурные амплитуды создают эффект термического шока и циклы расширения-сжатия, которые постепенно разрушают связующие растворы внутри стен, чей возраст исчисляется столетиями.

Аналогичные проблемы регулярно фиксируются на объектах колоссального масштаба, таких как Великая Китайская стена. В 2012 и 2016 годах мир облетели кадры обрушения значительных участков стены в провинциях Хэбэй и Шэньси после аномальных ливневых дождей.

Китайские эксперты, несмотря на наличие колоссальных ресурсов, официально заявили, что попытка тотального «укрепления» всей протяженности стены противоречит принципам аутентичности. Вместо этого они перешли к стратегии «превентивной консервации», признав, что частичные разрушения на наиболее уязвимых участках — это часть жизни памятника, требующая поэтапного, а не штурмового вмешательства.

Не менее показателен и драматичен пример Рима, где знаменитый участок Аврелиановых стен, известный как Муро Торто (Muro Torto), на протяжении веков вызывает опасения из-за своего пугающего наклона. Еще в XIX веке инженеры предлагали снести и перестроить эту часть стены, но международное сообщество и итальянские реставраторы сознательно отказались от радикальных мер. Сегодня на этом участке применяется система лазерного мониторинга и точечные укрепляющие инъекции, которые не меняют внешний вид памятника, но предотвращают его окончательное обрушение. Римский опыт доказывает: сохранение наклона или естественной деформации часто является более научным подходом, чем грубое исправление геометрии древнего сооружения.

В этом контексте в Баку ситуация с Крепостной стеной в Ичери шехер должна рассматриваться исключительно через призму этих международных стандартов. Специфика абшеронского известняка-ракушечника такова, что он обладает высокой пористостью, что делает его крайне чувствительным к уровню грунтовых вод и солевой коррозии. Управление Государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер сегодня реализует долгосрочную стратегию, где приоритет отдается сохранению оригинального камня, а не замене его на новый. Важно понимать, что согласно Венецианской хартии, подлинность материала является высшей ценностью, и любые работы должны быть обратимыми. Именно поэтому реставрация в Баку ведется планомерно и циклично: участки, которые не подвергались вмешательству в предыдущие десятилетия, планово переходят в категорию приоритетных именно тогда, когда мониторинг фиксирует критическое накопление усталостных напряжений в материале.

В Европе ярчайшим примером такого подхода служат циклы консервации в Авиньоне, где Папский дворец и окружающие его фортификации постоянно сталкиваются с эрозией камня из-за суровых ветров долины Роны. Французские специалисты применяют метод «медленной реставрации», при котором работы на одном участке могут длиться годами, чтобы добиться идеального соответствия состава раствора и плотности камня оригиналу. Когда в Авиньоне происходит осыпание фрагмента облицовки, это воспринимается профессиональным сообществом как локальный технический инцидент, требующий изучения причин, а не как повод для паники.

Аналогично, в польском Кракове реставрация стен Вавельского замка не прекращается никогда — это текущий процесс, где окончание одного этапа означает начало другого.

Более того, современные исследования в области геомеханики подтверждают, что движение почвенных пластов под древними городами — это сложный динамический процесс, на который влияют как природные сейсмические циклы, так и давление современной городской застройки. В таких условиях излишне жесткая, монолитная фиксация древней стены может оказаться губительной: конструкция должна сохранять определенную эластичность, чтобы «дышать» вместе с грунтом.

Азербайджанские специалисты, опираясь на рекомендации ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест), осознанно избегают «быстрых» решений. Долгосрочная защита подразумевает использование специфических составов на основе извести, которые требуют времени для карбонизации и глубокого проникновения в поры камня.

Опыт восстановления Иерусалимских стен также подтверждает верность этого пути: там каждый отдельный блок проходит индивидуальную паспортизацию, а реставрация ведется точечно, чтобы не нарушить сложившееся за века статическое равновесие. Любое повреждение на конкретном участке стены в Баку связано с уникальными техническими характеристиками именно этого сегмента — глубиной фундамента, историческими наслоениями или розой ветров. Это не может и не должно считаться индикатором общего состояния всей крепости.

Процесс охраны памятников — это не спринт, а бесконечный марафон, где успех измеряется столетиями, в течение которых объект продолжает существовать. Попытки форсировать работы ради краткосрочного визуального эффекта часто заканчивались плачевно в мировой практике (как, например, неудачные реставрации замков в Англии в середине XX века, где использование цемента вместо извести привело к ускоренному разрушению камня).

Управление заповедника Ичери шехер сегодня демонстрирует профессиональную компетентность, выбирая путь непрерывного мониторинга и глубокой оценки, что позволяет своевременно реагировать на вызовы времени. Признание того факта, что древние стены требуют постоянного ухода и могут демонстрировать признаки естественного износа, ставит Баку в один ряд с ведущими мировыми центрами сохранения наследия. Усилия Управления направлены на то, чтобы обеспечить передачу этого уникального ансамбля будущим поколениям в его истинном, неискаженном виде.

Культурное наследие не является статичной декорацией, это живая история, требующая от нас терпения и понимания того, что истинная долговечность античных конструкций кроется не в их неподвижности, а в способности восстанавливаться через научный подход и уважение к естественному ходу времени. Сегодняшняя стратегия Баку — это стратегия осознанного сохранения, где каждый шаг выверен с точки зрения международной экспертизы, а безопасность памятника обеспечивается не косметическими мерами, а глубоким пониманием физики и истории каждого камня.

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана наградил сотрудников Госагентства жилищного ...

Политика

«Мост мира»: В Азербайджане начался круглый стол представителей гражданских ...

Общество

Агентство развития медиа разоблачило фейк о запуске ракет с территории ...

Мнение

От Рима до Баку: почему древние стены нельзя «лечить» быстро

Мнение

От Рима до Баку: почему древние стены нельзя «лечить» быстро

Азербайджан и Средний коридор: от маршрута к системе

Дипломат на связи: Шахин Абдуллаев о новом уровне сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией

Вызов «старой Европе»: почему курс Будапешта вызывает тревогу Брюсселя?

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Азербайджан и Средний коридор: от маршрута к системе

Пространство мира, стабильности и сотрудничества. Баку и Тбилиси формируют новую конфигурацию Южного Кавказа

Идеолог ненависти: памяти жертв Зория Балаяна

Идеология ненависти и уроки истории: сможет ли Армения разорвать цепь реваншизма? Послесловие к смерти Зория Балаяна

Последние новости

«Мост мира»: В Азербайджане начался круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО

Сегодня, 16:43

Самолет ВВС Франции разбился во время учебного полета

Сегодня, 16:40

Эмиссар Хаменеи: Иран потребует репараций от США и их союзников за ущерб

Сегодня, 16:15

Стартует прием заявок на перевод учителей: названы сроки и правила

Сегодня, 16:13

Мирзоян: На этапе строительства TRIPP Армении потребуется помощь третьей стороны

Сегодня, 16:05

Агентство развития медиа разоблачило фейк о запуске ракет с территории Азербайджана

Сегодня, 16:00

МЧС приостановило работу магазина одежды в Сумгайыте - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:50

Президент Азербайджана наградил сотрудников Госагентства жилищного строительства

Сегодня, 15:45

Трагедия на тренировке: в России застрелили собак-спасателей, участвовавших в поисках людей

Сегодня, 15:35

Агентство соцуслуг взяло под опеку детей из Товуза, которых заставляли попрошайничать

Сегодня, 15:30

Эстония готова поделиться с Арменией опытом в сфере кибербезопасности в преддверии выборов

Сегодня, 15:25

Презентован масштабный трибьют-проект, посвященный 40летию творческой деятельности Айгюн Кязимовой – ВИДЕО

Сегодня, 15:20

В Гаджигабуле без вести пропал местный житель

Сегодня, 15:13

Лондон обвинил России в операции субмарин против инфраструктуры

Сегодня, 15:08

США высвободят 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва 

Сегодня, 15:05

Посольство Эстонии открылось в Армении

Сегодня, 15:03

Зеленский: Без Украины и Турции Европе не справиться с Россией 

Сегодня, 14:55

От Рима до Баку: почему древние стены нельзя «лечить» быстро

Сегодня, 14:53

В Российском зоопарке отравили газом более 60 попугаев - ФОТО

Сегодня, 14:50

Милли Меджлис: обучение детей погибших саперов будет оплачиваться из госбюджета

Сегодня, 14:47
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40