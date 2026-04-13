В Агсу украли водопроводные трубы - ВИДЕО

В Агсу зафиксирован факт кражи.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, на территории района неизвестным лицом было похищено 120 метров водопровода большого диаметра.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками районного отдела полиции, по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 41-летний житель Сабирабадского района Намиг Хагвердиев.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Н.Хагвердиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование.