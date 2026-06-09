В Афганистане введён запрет на смартфоны

В Афганистане введён запрет на использование смартфонов для представителей действующих властей и государственных служащих.

Соответствующее распоряжение издал лидер движения «Талибан» Хибатулла Ахундзада, сообщает 1news.az, со ссылкой на Afghanistan International.

Согласно опубликованной информации, ограничения распространяются как на членов движения, так и на сотрудников государственных структур. В документе говорится, что лица, нарушившие установленный запрет, будут привлекаться к ответственности через военные суды. При этом конкретные меры наказания не уточняются.

Для контроля за соблюдением новых правил сотрудникам военных судов поручено организовать надзор за государственными служащими. С этой целью был сформирован специальный реестр, включающий данные о должностях, местах работы, операторах мобильной связи и телефонных номерах лиц, подпадающих под действие распоряжения.

Как отмечается, решение стало продолжением политики по ограничению использования современных средств связи в стране. Ранее запрет на использование смартфонов был введён в афганских школах и медресе.

Министр высшего образования Афганистана, комментируя данную инициативу, ранее заявлял, что смартфоны являются «одним из трёх главных врагов мусульман».