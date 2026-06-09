Около 72 тысяч человек прошли регистрацию на вступительные экзамены

Завершена регистрация на участие во второй попытке второго этапа вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей.

Всего на экзамены зарегистрировались 71 890 человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, из общего числа участников 63 927 человек выбрали азербайджанский сектор, а 7 963 - английский.

По первой группе специальностей регистрацию прошли 22 296 абитуриентов по азербайджанскому сектору и 2 685 — по русскому. Во второй группе специальностей общее число зарегистрированных составило 16 945 человек, из которых 16 945 указаны по азербайджанскому сектору и 1 958 — по русскому.

В третьей группе специальностей для участия зарегистрировались 22 704 человека: 20 248 выбрали азербайджанский сектор, 2 456 — русский. По четвертой группе специальностей общее число зарегистрированных составило 5 302 человека, из них 4 438 -по азербайджанскому сектору и 864 - по русскому.

Отмечается, что регистрационный этап завершён, и участники допущены к следующей стадии экзаменационного процесса.