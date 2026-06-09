Презентован трейлер сериала «Эль» - приквела «Блондинки в законе» - ВИДЕО

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил официальный трейлер первого сезона сериала «Эль» («Elle») - приквела популярной франшизы «Блондинка в законе».

События сериала разворачиваются в 1995 году и рассказывают о жизни Эль Вудс задолго до её поступления в Гарвард. Зрители увидят героиню, роль которой исполняет Лекси Майнтри, в старших классах школы, где ей предстоит столкнуться с непростыми дружескими отношениями, первой любовью, семейными проблемами и т.д.

Согласно официальному синопсису, именно этот период жизни помогает Эль сформировать характер, благодаря которому она впоследствии станет одной из самых узнаваемых героинь современной поп-культуры. Особое внимание в сериале уделено её отношениям с матерью и семьёй, которые становятся для девушки главной опорой.

Создателем и шоураннером сериала выступила Лора Киттрелл. Среди исполнительных продюсеров проекта - исполнительница роли Эль Вудс в оригинальных фильмах Риз Уизерспун. Премьера всех восьми эпизодов первого сезона «Эль» состоится 1 июля - примечательно, что ещё в январе Prime Video продлил сериал на второй сезон.

Напомним, что вышедший на большие экраны в 2001 году фильм «Блондинка в законе» стал не только комедийным хитом, но и вдохновил многих зрителей, особенно женщин, на то, чтобы не бояться идти за своими мечтами, несмотря на стереотипы и трудности. Риз Уизерспун за роль Эль Вудс получила номинацию на «Золотой глобус» и стала одной из самых узнаваемых и востребованных актрис в Голливуде.

https://www.instagram.com/p/DZXdphXksYt/

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