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В центре Баку провалился участок дороги - ФОТО

Джамиля Суджадинова11:23 - Сегодня
В центре Баку провалился участок дороги - ФОТО

В центре Баку на одном из участков проезжей части произошло проседание дорожного полотна.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Caliber.az, инцидент зафиксирован на улице Александра Пушкина в Насиминском районе столицы, напротив памятника Самеду Вургуну, вблизи пересечения с улицей Диляры Алиевой.

В результате деформации дорожного покрытия на данном участке образовался крупный провал. Для обеспечения безопасности территория вокруг повреждённого участка была оперативно ограждена.

По имеющейся информации, на месте работают сотрудники Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана. 

В настоящее время начаты ремонтно-восстановительные работы, направленные на устранение последствий происшествия и восстановление нормального движения на данном участке дороги.

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