Трамп не хочет проводить наземную операцию в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет проводить наземную военную операцию в отношении Ирана, но возможность осуществить ее у американских сил есть.

«Мы можем зайти туда завтра», - сказал глава вашингтонской администрации в эфире телеканала Fox News, имея в виду Иран. «Мы могли бы взять солдат. Я не хочу проводить наземную операцию. Но если бы захотел, мы могли бы ввести небольшую группу солдат и захватить все», - считает президент США.

Источник: ТАСС