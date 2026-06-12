 Azerconnect Group внедрит решения на основе искусственного интеллекта в Ичеришехер - ФОТО | 1news.az | Новости
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Azerconnect Group внедрит решения на основе искусственного интеллекта в Ичеришехер - ФОТО

First News Media12:55 - Сегодня
Azerconnect Group внедрит решения на основе искусственного интеллекта в Ичеришехер - ФОТО

Azerconnect Group и Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Меморандум подписали генеральный директор Azerconnect Group Эмиль Масимов и председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд.

В рамках партнерства Azerconnect Group окажет поддержку цифровой трансформации заповедника посредством внедрения инновационных технологий и решений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Стороны будут сотрудничать в таких направлениях, как анализ поведения посетителей с использованием технологий ИИ, предоставление персонализированных сервисов, создание интерактивных цифровых карт и аудиогидов, а также формирование экосистемы умного туризма. Кроме того, будут реализованы проекты по 3D-сканированию и моделированию исторических памятников, а также созданию их цифровых двойников.

Выступая на мероприятии, генеральный директор Azerconnect Group Эмиль Масимов подчеркнул, что партнерство откроет новые возможности для цифровой трансформации исторических объектов: «Ичеришехер является одним из важнейших исторических мест, сохраняющих культурную идентичность Азербайджана. Azerconnect Group ставит перед собой цель применять современные цифровые технологии для повышения качества взаимодействия посетителей с этим уникальным пространством, одновременно внося вклад в сохранение исторического наследия страны. Технологии на основе ИИ и решения в сфере умного туризма, которые мы внедрим, сделают Ичеришехер ещё более инновационным пространством для местных жителей и иностранных гостей.»

Председатель Правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Рюфат Махмуд, выступая на мероприятии, подчеркнул важное значение подобных форм сотрудничества с точки зрения сохранения нашего исторического наследия и внедрения современных подходов к управлению:

«Ичеришехер формирует модель “Умного заповедника”, интегрируя современные технологии с традиционными подходами к охране исторического наследия. Системы цифрового управления, принятие решений на основе данных и инструменты устойчивого городского управления способствуют более эффективному управлению заповедником. Эта трансформация не только обеспечивает сохранение историко-культурных ценностей, но и создает более качественную и инновационную среду для всех заинтересованных сторон».

Azerconnect Group — ведущая ИКТ-компания региона, предоставляющая цифровые услуги в сферах мобильной связи, интернет-доступа, организации международных каналов связи, FinTech, AdTech и Media/TV. Обслуживая около 6 миллионов клиентов и предлагая решения на основе искусственного интеллекта, Azerconnect Group объединяет такие компании, как Bakcell, AzerTelecom, Citynet, UltraNet, Goldenpay, DataSphere и NewMedia. Более 4 000 специалистов работают в составе Azerconnect Group, что делает компанию одним из крупнейших работодателей Азербайджана.

Azerconnect Group входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах и отраслях.

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