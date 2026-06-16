США и Иран заявили о достижении мирного соглашения. Что о нем известно?

Похоже, война на Ближнем Востоке окончена - США и Иран договорились подписать в эту пятницу, 19 июня, в Швейцарии меморандум о взаимопонимании.

Условия соглашения Вашингтон и Тегеран трактуют по-разному, обе стороны преподносят это как свою победу.

«Сделка с Исламской Республикой Иран теперь завершена. Поздравляю всех! В связи с этим я поручаю обеспечить бесплатный проход через Ормузский пролив и немедленное снятие военной блокады со стороны США. Суда мира, заводите двигатели. Да польется нефть!» - написал Трамп в своей соцсети 14 июня. «Эта великая сделка принесет мир и безопасность всему региону. Многие президенты до меня пытались заключить мир с Ираном, и все они потерпели неудачу. Лидеры региона впервые нашли президента, который может помочь им достичь настоящего мира. С открытием пролива после подписания соглашения в пятницу для целей разминирования нефть снова потечет в обе стороны - как для региона, так и для всего мира!», - написал Трамп в другой публикации.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, если все пункты согласованного между США и Ираном меморандума будут выполнены должным образом, «Тегеран сможет создать в регионе новые условия». Он выразил благодарность членам переговорной группы - спикеру парламента Ирана Мохаммед-Багеру Галибафу, главе МИД Аббасу Арагчи, членам Высшего совета национальной безопасности и всем, кто сыграл роль в этом процессе. В то же время МИД Ирана заявил, что Тегеран по-прежнему испытывает «глубокое недоверие» к США, а соглашение является «лишь шагом к снижению напряженности».

Иранское агентство Fars сообщило, что Трамп «пошел на уступки» на фоне возобновления Израилем боевых действий в Ливане. Трамп ранее в воскресенье успел в резких выражениях раскритиковать в комментарии журналистам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за удары на фоне переговоров. Как подчеркивает Fars, Ирану были даны гарантии «сохранения территориальной целостности Ливана», снятия блокады, а также было оговорено, что Иран вместе с Оманом будет регулировать правовую основу судоходства у своих берегов. Государственные СМИ в Иране в целом преподносят ситуацию как «принуждение врага» к прекращению боевых действий.

Что известно о соглашении

О подписании документа 19 июня сообщил Шахбаз Шариф, премьер Пакистана, который ранее выступил посредником в переговорах США и Ирана. Он охарактеризовал соглашение как «мирную сделку». Сообщается, что окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН.

Американские чиновники заявили, что соглашение было подписано в электронном виде Трампом, Вэнсом и председателем парламента Ирана Мохаммад-Багером Галибафом. Они также предположили, что дополнительные детали могут быть опубликованы к среде - хотя Трамп сказал, что полный текст соглашения будет обнародован после церемонии в пятницу. «Это очень мощный документ, и я хочу, чтобы он был опубликован. Так что, вероятно, довольно скоро», - сказал американский президент.

Основные пункты предполагаемого меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, опубликованные исполнительным директором организации The Israel Project Джошом Блоком:

1. Прекращение огня: Немедленный и постоянный отказ от враждебных действий на всех фронтах, включая Ливан, и взаимное обязательство не применять силу.

2. Суверенитет: Обязательство уважать территориальную целостность и не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

3. Сроки: Заключение окончательного соглашения в течение максимум 60 дней.

4. Снятие блокады США: Немедленная отмена морской блокады Ирана и восстановление судоходства за 30 дней. Вывод сил США из прилегающих районов в течение 30 дней после финала.

5. Обязательства Ирана по транзиту: Обеспечение Ираном безопасного прохода судов из Персидского залива в Оманское море за 30 дней, включая разминирование.

6. Восстановление Ирана: Разработка плана реконструкции Ирана на сумму не менее $300 млрд при участии региональных партнеров США.

7. Отмена санкций: Поэтапное прекращение всех санкций (США, ООН и МАГАТЭ) в рамках финального соглашения.

8. Ядерный вопрос: Подтверждение отказа Ирана от создания ядерного оружия; судьба обогащенного урана решится в финальном документе.

9. Статус-кво: До финальной сделки Иран замораживает ядерную программу, а США не вводят новые санкции и не наращивают войска.

10. Экспорт нефти: Немедленная выдача Минфином США лицензий на экспорт иранской нефти, нефтехимии и связанных с ними банковских/логистических услуг.

11. Разморозка активов: Полноценный доступ Ирана к своим замороженным средствам по мере прогресса на переговорах.

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в понедельник в интервью CNN, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном занимает «около полутора страниц» и является очень общим документом. Вэнс добавил, что многие детали будут согласованы в ходе будущих переговоров.

Позиция Израиля

Израиль в ходе совместной военной операции с США «обезглавил руководство» Ирана, «превратил в пыль ядерные объекты», ударил по иранской ракетной программе, чтобы пресечь угрозу ядерного уничтожения. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции, передает его пресс-служба в соцсети Х.

«Я слышу, как люди спрашивают: чего мы достигли? И мой ответ им: чего мы достигли?! Мы предотвратили непосредственную угрозу уничтожения. Вместе с нашими американскими друзьями мы провели крупнейшую наступательную воздушную операцию в истории Израиля», — заявил Нетаньяху. По его словам, Израиль совместно с США нейтрализовал ученых-ядерщиков, обезглавил руководство Ирана, уничтожил ядерные объекты, ракеты и заводы по их производству, а также нанес удары по военной инфраструктуре, уничтожил флот и ВВС Ирана, нейтрализовал командиров «Басидж», нанеся «колоссальный ущерб» экономике Ирана.

В то же время министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что по согласованию с премьером Нетаньяху Армия обороны Израиля останется в «зонах безопасности» в Ливане, а также в Сирии и секторе Газа, «без ограничений по времени».

Что происходит в Ормузском проливе?

Движение в проливе остановилось с конца февраля, и тысячи моряков оказались заблокированными в Персидском заливе. Около 20% мировых поставок нефти и газа обычно транспортируются через этот жизненно важный водный путь.

Президент Трамп заявил, что пролив будет вновь открыт «после подписания соглашения в пятницу», вместе с тем, наблюдатели отмечают, что, вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем морское судоходство вернется к довоенному уровню, поскольку судоходные компании захотят убедиться в том, что соглашение соблюдается. Крупнейшие мировые компании неоднократно подчеркивали, что безопасность их экипажей и судов является их приоритетом. Американские военные блокируют иранские порты с апреля, а на прошлой неделе они нанесли удар по трем судам в проливе. По состоянию на вчерашний день Центральное командование США (Centcom) заявило, что с момента начала блокады 13 апреля оно вывело из строя девять судов и перенаправило еще 142.

Что происходит с ценами на нефть

Цены на нефть в начале азиатских торгов снизились: баррель нефти эталонной марки Brent подешевел на 3,8% до 84,02 доллара, а цена на нефть, торгуемую на американском рынке, упала на 4,1% до 81,40 доллара. Однако для восстановления довоенных объемов и, возможно, цен потребуется некоторое время.

Государственная нефтяная компания ОАЭ ADNOC высказала предположение, что полное возобновление поставок нефти через Ормузский пролив может произойти не раньше первого или второго квартала следующего года, даже в случае заключения прочного мирного соглашения.

В марте Международное энергетическое агентство объявило, что его страны-члены выпустят 400 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов. Более трети этого объема уже было израсходовано.

Хотя производители будут стремиться в первую очередь удовлетворить мировой спрос на нефть (около 104 млн баррелей в сутки), на пополнение этих запасов уйдет много месяцев.

Как отреагировал мир

Главы государств и правительств Германии, Франции, Италии и Великобритании приветствовали сообщения о подписании мирного соглашения между США и Ираном, которое запланировано на 19 июня. Это событие открывает "возможности для восстановления региональной стабильности и стабилизации мировой экономики", говорится в совместном заявлении политиков, опубликованном в понедельник, 15 июня.

Лидеры поздравили всех участников переговорного процесса с дипломатическим прорывом, но подчеркнули, что важно обеспечить быструю и всеобъемлющую реализацию соглашения. Отдельно отмечено, что в рамках договоренностей должно быть "безотлагательно восстановлено судоходство в Ормузском проливе". Как следует из заявления, его авторы "готовы поддержать эти усилия", в том числе и приняв участие в разминировании транспортной артерии, важной для мировых рынков топлива.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отдельно опубликовали собственные заявления о реакции на запланированное подписание документа США и Ираном. Кир Стармер в своем заявлении отметил, что свобода судоходства в Ормузском проливе должна быть восстановлена "без каких-либо сборов". По словам британского премьера, это позволит сгладить экономические последствия от войны США и Израиля против Ирана, с которыми столкнулся весь мир.

Иран не должен обладать ядерным оружием, отмечают авторы заявления. Макрон в своем заявлении выразил обеспокоенность вопросом ядерной и баллистической программы Ирана. Стармер высказался более категорично: "Иран никогда не должен обладать ядерным оружием". Этот же посыл был закреплен в общем заявлении лидеров европейских государств. "Иран ни при каких обстоятельствах не должен получить ядерное оружие. Мы готовы работать с США, Ираном и МАГАТЭ для достижения этой цели. Мы готовы снять соответствующие санкции в ответ на четкие и поддающиеся проверке шаги Ирана в отношении его ядерной программы", - предложили политики.

Азербайджан приветствовал достигнутые между США и Ираном договоренности. «Приветствуем договоренности, достигнутые по Меморандуму о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. Высоко ценим важную посредническую роль Исламской Республики Пакистан в переговорном процессе, а также вклад, внесенный другими региональными партнерами. Надеемся, что дальнейшие переговоры, которые будут строиться на этом важном достижении, внесут вклад в обеспечение прочного мира и стабильности», - отмечается в заявлении МИД АР.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя соглашение между Ираном и США, заявил: «Мы верим, что страница этой бессмысленной войны, унесшей жизни тысяч мирных жителей, в том числе невинных детей, наконец-то закрыта».

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию конфликта вокруг Ирана может открыть двери для нового регионального мира. «Мы считаем, что это соглашение может открыть двери для нового регионального мира», - сказал турецкий министр. Он отметил вклад в процесс достижения договоренностей Пакистана, Катара, Саудовской Аравии. «Их дипломатические инициативы имели большое значение», - отметил Фидан.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность дипломатии для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. «В Эвиане (Франция - ред.) я поздравила президента Трампа с достижением соглашения с Ираном. Мы оба согласны с тем, что это должно привести к окончательному прекращению иранской ядерной программы. Ормузский пролив вновь открыт, цены на нефть снижаются. Именно так дипломатия приносит результаты», - отметила написала она на своей странице в соцсети X по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Ливана Жозеф Аун приветствовал объявление, заявив, что рассчитывает на то, что достигнутые договоренности воплотятся в «практические шаги, которые положат окончательный конец циклу насилия».

Несмотря на оптимистичные заявления Вашингтона, Тегерана и ряда мировых лидеров, судьба достигнутых договоренностей будет зависеть не от громких деклараций, а от их практической реализации.

Таким образом, мирное соглашение между США и Ираном способно стать началом нового этапа региональной стабильности. Однако сохраняющееся взаимное недоверие между США и Ираном, разногласия по вопросам санкций и безопасности, а также позиция Израиля показывают, что говорить об окончательном урегулировании пока преждевременно. Предстоящие недели станут ключевой проверкой того, действительно ли подписанный меморандум станет первым шагом к прочному миру на Ближнем Востоке.

При подготовке материала использованы сообщения BBC, DW, ТАСС, Интерфакс и других мировых агентств